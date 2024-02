4 000 entreprises digitalisées au Sénégal: L’Adepme et la Société générale capitalisent sur les succès de l’e-Pme Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Février 2024 à 20:13 | | 0 commentaire(s)|

Construire les éléments de fiabilité de l’entreprise : ainsi peut se résumer la politique consistant à formaliser les Pme, pour que les banques aient assez d’information sûres pour pouvoir les financer avec les garanties requises. L’Adepme et la Société générale (ex-Sgbs), ont signé hier à Dakar, une convention de partenariat, alors que leurs préoccupations convergent. La […] Construire les éléments de fiabilité de l’entreprise : ainsi peut se résumer la politique consistant à formaliser les Pme pour que les banques aient assez d’information sûres pour pouvoir les financer avec les garanties requises. L’Adepme et la Société générale (ex-Sgbs) ont signé hier à Dakar une convention de partenariat alors que leurs préoccupations convergent. La digitalisation, par la qualité de l’information qui l’accompagne, a en effet instauré plus de confiance entre les acteurs… Entre autres enseignements tirés de la pandémie de la Covid-10, les avantages de la digitalisation. L’Agence pour le développement et l’encadrement des Pme (Adepme) a ainsi accompagné près de 4000 entreprises au cours de cette période pour qu’elles se transforment grâce au numérique dans le cadre du projet e-Pme accompagné par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement (Bad). « Lors de la pandémie de Covid-19, 94% des entreprises nous disaient vouloir être soutenues. Malgré des moyens limités, on a accompagné 4000 Pme dans ce processus de digitalisation », a révélé hier le Directeur général de l’agence, Idrissa Diabira, qui espère « qu’au moins 50% des Pme sénégalaises sur les 400.000 puissent bénéficier d’un accompagnement ». Cela permettra d’avoir des Pme « formalisées », alors que « seulement 03% des entreprises au Sénégal disposent d’états financiers », selon les estimations fournies par M. Diabira. Or, l’étude la plus récente de la Bceao sur la problématique du financement des entreprises souligne que « la faible qualité de l’information » explique la portion congrue des Pme dans le portefeuille de financement des banques. C’est donc un supplément de confiance qui s’installe dès lors que les Pme appuyées par l’Adepme sont labellisées, profilées à travers des outils comme le e-rating (notation) ou le scoring (pour les très petites entreprises), sans compter le contrôle qualité, tous éléments des dossiers qui seront soumis à l’institution de financement. Co-signataire de la convention de partenariat, Nicolas Tauvel, Directeur général adjoint de la Société Générale Sénégal (Ex-Sgbs) a indiqué que « ce partenariat est une étape dans la collaboration qui existe depuis de longues années entre notre banque et l’Adepme parce qu’il coïncide avec notre volonté de relancer la dynamique d’accompagnement des Pme ». A la Société Générale, les Pme c’est près 5000 clients, 92 milliards FCfa d’encours et « elle peut faire beaucoup mieux », à en croire M. Tauvel. Il a salué « l’approche très pragmatique de ce partenariat », car l’Adepme va leur permettre de « compenser ce déficit d’informations à travers un rating, une démarche très structurée, un accompagnement des Pme en amont, et puis un suivi en aval ». Le banquier a par ailleurs insisté sur le fait que le rating de plus de 4000 entreprises en 14 mois va « combler un vide ». Cette convention matérialise des acquis de plusieurs années d’un partenariat entre l’Adepme et la Société Générale et vise à accéder à des financements massifs et sécurisés. Le Guichet unique d’accès au financement est une plateforme qui met en relation l’offre, la demande et les acteurs qui accompagnent les Pme, à savoir les structures d’encadrement, les Chambres de commerce, les experts-comptables. Les deux parties visent spécifiquement les objectifs suivants : renforcer les capacités des PME/PMI sénégalaises ; Contribuer au développement et à la compétitivité des PME/PMI ; leur favoriser un meilleur accès aux financements de leurs besoins ; collaborer dans le suivi post financement pour garantir la sécurisation des crédits ; favoriser l’intégration des Pme/Pmi dans le tissu économique… Samboudian KAMARA



Source : Source : https://lesoleil.sn/4000-entreprises-digitalisees-...

Accueil Envoyer à un ami Partager