4 avril à Saint-Louis : Défilé militaire sur fond de délocalisation à l'Avenue Général de Gaulle

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Avril 2022 à 07:02 | | 0 commentaire(s)|

A l'instar des autres régions du Sénégal, la ville tricentenaire a célébré ce 4 avril 2022, le 62e anniversaire de notre accession à l'indépendance. Des festivités qui, jadis se déroulaient à la place Faidherbe, ont été délocalisées sur l'avenue Général de Gaulle, avec un défilé militaire qui s'est déroulé en présence des autorités militaires et étatiques, parmi lesquelles le Gouverneur de la région Nord, Alioune Badara Samb, qui a présidé la cérémonie de prise d'armes suivie du défilé autour du thème : "Forces de Défense et de Sécurité et Résilience nationale", en présence du maire de la commune de Saint-Louis, Amadou Mansour Faye et de son homologue de Ross-Béthio, Faly Seck.