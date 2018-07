4 remèdes de grand-mère pour soulager les symptômes de l’infection urinaire Les symptômes de la cystite surviennent souvent brutalement. À moins d’avoir un médecin sous la main, la consultation immédiate n’est pas toujours possible. En attendant votre rendez-vous, voici quelques remèdes qui permettent de soulager les signes de l’inflammation. Adieu douleurs, brûlures et envies irrépressibles d’aller faire pipi



Presque toutes les femmes ont connu, au moins une fois dans leur vie, cette infection de la vessie appelée « cystite ». La femme est plus sujette aux cystites que les hommes. Cela, elle le doit à son anatomie. En effet, les voies génitales et l’anus se trouvent près de l’urètre féminin, ce petit canal qui permet de vider la vessie. L’urètre de la femme est plus court que celui de l’homme. Il fait trois à quatre centimètres, ce qui favorise l’entrée des bactéries dans la vessie.



Heureusement, pour soulager une cystite, les solutions existent. Elles aident à apaiser les symptômes de l’infection urinaire.



1. L’eau

L’hydratation permet à l’organisme de fonctionner correctement.

L’eau est plus que jamais nécessaire en cas de cystite. Quand vous souffrez d’infection urinaire, buvez donc beaucoup d’eau. Au moins 1,5 à 2 litres par jour. L’eau va diluer les germes présents dans la vessie et les évacuera plus vite.



Les tisanes à base de plantes médicinales sont également recommandées.



Éliminez donc les bactéries en vidant votre vessie le plus souvent possible !



2. Le D-Mannose, un remède naturel et efficace

Le D-Mannose est un sucre simple, cousin du glucose. Il recouvre les cellules du tractus urinaire. On le retrouve dans certains fruits : les pêches, les pommes, les myrtilles ou les oranges. Le D-mannose soigne les cystites de manière naturelle.



FEMANNOSE N® est un dispositif médical efficace pour lutter contre les cystites. Il contient du D-mannose. FEMANNOSE N® permet de faire parvenir sous forme inchangée une quantité plus importante de D-mannose dans la vessie et les voies urinaires à partir de la circulation sanguine.



Autre petit plus de ce remède vegan, sans gluten, lactose et agents conservateurs : il n’entraîne pas le développement de résistances, comme cela peut être le cas avec les antibiotiques.



3. L’infusion de thym

Le thym est une plante qui possède de nombreuses propriétés médicinales. Cet antiseptique lutte contre les infections et stimule l’immunité.

Préparer des infusions à base de thym se révèle très efficace en cas d’infection urinaire. La plante aromatique va empêcher les bactéries de proliférer.

La recette est simple : faites infuser 30 grammes de thym pendant 15 minutes dans de l’eau bouillante. Et hop, le tour est joué !



4. Le bicarbonate de soude

Voici un dernier remède de grand-mère pour lutter contre les infections urinaires : le bicarbonate de soude. Pas très agréable à consommer, certes, car son goût n’est pas terrible. Par contre, il aide à prévenir la cystite ou à en réduire les symptômes.

Le bicarbonate de soude se consomme à jeun. Dans un grand verre d’eau, ajoutez deux petites cuillères de bicarbonate. Ses propriétés vont empêcher les bactéries de proliférer.









