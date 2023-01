43e Ziarra Omarienne 2023 : Aïda Mbodj chez le Khalife, Thierno Madani Tall

La présidente du Parti « And Saxxal Liggey » a fait le déplacement cet après-midi pour rendre visite à la famille Omarienne à l’occasion de la ziarra omarienne qui se tient chaque année. C’est avec une forte délégation qu’Aïda Mbodj a réitéré son appartenance à la famille pour laquelle, comme elle l’a souligné après son entretien avec le Khalife Thierno Madani Tall, elle compte perpétuer ses œuvres qu’elle a débutées depuis Thierno Mountaga Tall. Comme on l’appelle dans la famille Oumarienne, « Yaayu Waagn Wi » (celle qui a en charge la cuisine pendant les ziarra) vient marquer auprès de la famille Oumarienne sa constance depuis ses débuts dans cette famille élargie qui célèbre sa 43e Ziara qui a débuté ce vendredi et qui prendra fin le dimanche 29 janvier 2023.



Le message du Khalife Thierno Madani Tall auprès des acteurs politiques a été magnifié par la présidente d’And Saxxal Liggey qui confirme les rapports équilibrés que le Khalife manifeste entre opposition et pouvoir. « Thierno Madani est un nationaliste. En plus, il s’intéresse beaucoup à la situation du pays et demeure un régulateur. Thierno est une chance pour le Sénégal », assure l’ancienne parlementaire et non moins un des acteurs politique qu’interpellent le message de paix et de stabilité lancé par le Khalife Omarienne.

