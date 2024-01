44 ème édition Ziarra Omarienne: Le Premier Ministre Amadou Ba présent à la cérémonie de clôture Le Premier Ministre Amadou Ba a pris part ce dimanche 28 janvier 2024 à la cérémonie de clôture de la 44 édition de la Ziarra Omarienne qui se tient depuis le 25 janvier 2024 à Dakar. Événement majeur de la hadra Omarienne, la Ziarra est dédiée aux érudits de l'Islam Thierno Seydou Nourou TALL et Thierno Mountaga Ahmad TALL (anciens Khalifes de la famille Omarienne).

Cette 44 ème édition a drainé des milliers de fidèles venus de toutes les régions du Sénégal, ainsi que du Mali, de la Mauritanie, de la Gambie, du Niger, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria et d'autres pays, ainsi que de la Diaspora. Le thème de cette édition était axé sur : « Les pouvoirs religieux, temporel et spirituel, quelle dynamique interactive pour un mieux-être et le développement durable de la Nation".



Ainsi, la Cérémonie de clôture tenue à la mosquée Cheikh-Oumar-Al-Foutiyou Tall, a été marquée par la participation de centaines de fidèles musulmans, de nombreux dignitaires religieux et de représentants d’autres communautés.



À cet effet, le Premier Ministre a été accompagné par une forte délégation dont le Ministre Cheikh Oumar Hanne, Abdoulaye DIOUF SARR, Harouna Gallo BA…. Thierno Macky Mountaga, prenant la parole, a souhaité la bienvenue au Premier Ministre Amadou Ba et sa délégation. Il a rappelé l’engagement indéfectible du Chef du Gouvernement en faveur de la famille.



A cet effet, il a prié pour Amadou BA et toute sa délégation. Thierno Macky Mountaga a également adressé ses salutations au Président de la République et a rappelé que le Ministre de l’intérieur Sidiki KABA a respecté tous ses engagements.



S’exprimant à cette occasion, le Premier Ministre Amadou BA, a au nom du Président Macky SALL et au nom du Gouvernement, adressé ses Ziars au Khalife Thierno Madani TALL. Amadou BA a aussi rappelé qu’il est un membre de la famille et a demandé au Khalife de formuler des prières pour la paix et la stabilité du pays. Le Chef du Gouvernement a profité de l’occasion pour rappeler que le Président Macky SALL et le Ministre de l’intérieur ont tous pris part à la Ziarra lors des premiers jours.













