450 prisonniers graciés pour la Tabaski

Le Président de la République, fidèle à la tradition républicaine et conformément à la Constitution, a accordé son pardon, en cette veille de la fête de Tabaski, à quatre cent cinquante (450) détenus. Ces personnes, définitivement condamnées pour des infractions diverses, ont été incarcérées dans les différents établissements pénitentiaires du Sénégal”, ont annoncé les services du ministère de tutelle.



D'aprés L'As, le document précise, par ailleurs, que les condamnés ayant bénéficié de cette mesure de clémence sont des délinquants primaires, des détenus présentant des gages de resocialisation ou âgés de plus de soixante-cinq (65) ans, des individus gravement malades et des mineurs.



557 prisonniers avaient bénéficié d’une grâce pour la Korité célébrée au mois de mai dernier.

