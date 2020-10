48 heures de grève à la FST, UCAD

Avec question du master et l’insécurité , les étudiants de la Faculté des sciences et techniques ont décrété 48 de grève. Leur voix portée par Idrissa Ndiaye, les scientifiques se disent déterminés à veiller à la surveillance des amphithéâtres et autre salles de cours pour qu’aucun récalcitrant ne viole le mot d’ordre.

Avec question du master et l’insécurité , les étudiants de la Faculté des sciences et techniques ont décrété 48 de grève. Leur voix portée par Idrissa Ndiaye, les scientifiques se disent déterminés à veiller à la surveillance des amphithéâtres et autre salles de cours pour qu’aucun récalcitrant ne viole le mot d’ordre.

Source : https://letemoin.sn/48-heures-de-greve-a-la-fst-uc...