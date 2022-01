4e journée de campagne: Ousmane Sonko accueilli et ovationné à Vélingara et Sédhoui, d’autres localités l’attendent Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Janvier 2022 à 11:03 | | 0 commentaire(s)| C’est parti pour être une campagne très chargée pour le candidat de la Coalition YAW à la Mairie de Ziguinchor. En sa 4e journée de campagne, Ousmane Sonko a été accueilli et ovationné à Vélingara et à Sédhiou, mais selon leur correspondant, d’autres localités trépignent et l’attendent impatiemment. Reportage.



