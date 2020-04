5 astuces d’un médecin pour éviter d’être contaminé après les courses

Conseil n°1 : ne pas éparpiller les courses

En rentrant chez vous, oubliez le réflexe de poser les sacs remplis de courses sur le plan de travail de la cuisine ou sur votre table de salle à manger. C’est là que vous préparez et prenez vos repas !



Conseil n°2 : bien se laver les mains

Surtout, lavez-vous bien les mains dès que vous avez posé vos sacs de courses chez vous. Frottez-vous les mains avec du l’eau et du savon liquide. L’opération durera une trentaine de secondes. Procédez zone après zone, en passant bien entre les doigts, sur les poignets, sur la paume et sur le dos de la main. N’oubliez pas non plus de frotter vos ongles. Au sujet des ongles d’ailleurs, gardez les courts et coupez-les souvent pour empêcher les bactéries de loger dans l’espace entre la peau et les ongles. Pour finir, séchez vos mains avec une serviette (propre, bien sûr) et à usage unique, que vous utiliserez également pour fermer le robinet.



Conseil n°3 : attendre avant de ranger les courses

À l’exception des produits frais que vous pouvez mettre au réfrigérateur, ne touchez pas à vos courses et attendez un peu avant de les ranger dans vos armoires. Comme le souligne ce Médecin, le coronavirus peut survivre jusqu’à trois à quatre heures sur les surfaces internes. Le délai d’attente s’impose alors comme une bonne mesure de sécurité pour ne pas contaminer votre maison. Tous les produits sont concernés, des tablettes de chocolat aux paquets de biscuits en passant par les conserves et le papier toilette.



Conseil n°4 : laver les fruits et légumes

Après avoir observé quelques heures d’attente, pensez à bien laver vos fruits et vos légumes. Eux aussi peuvent transporter le virus, d’autant plus que d’autres clients peuvent les manipuler sans gants avant de les remettre en rayon. Les fruits et les légumes passent entre de nombreuses mains avant de finir dans votre sac de courses ! Pour les laver correctement, de l’eau et du savon suffisent.



Conseil n°5 : éplucher les fruits et légumes

Pour finir, ce Médecin recommande également de bien éplucher les fruits et les légumes (systématiquement) avant de les manger ou de les cuisiner.



