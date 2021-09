5 cas de noyade à Touba : L’appel à la vigilance du préfet de Mbacké La cité religieuse de Touba continue d’enregistrer des cas de noyade à cause des inondations. Déjà 5 corps ont été repêchés des eaux en moins de 72 heures. Selon le préfet de Mbacké, «la situation est exceptionnelle au niveau de Touba parce que la commune a enregistré 147 mm de pluie en 48 heures. C’est ce qui a provoqué des inondations dans beaucoup de quartiers», explique le préfet de Mbacké.

Joint par téléphone, Amadoune Diop signale qu’il a effectué une tournée le lundi accompagné du sous-préfet de Ndam, du maire de Touba Mosquée, des forces de sécurité et de défense, notamment la police et les sapeurs pompiers, ainsi que d’un représentant de l’Onas afin de s’enquérir de la situation des inondations. «En ce sens, fait-il remarquer, les travaux de pompage ou d’évacuation des eaux dans certaines zones sont toujours en cours.»



Mais, la situation est toujours aussi chaotique.

«La localité est encore sous l’emprise des eaux occasionnant ainsi 5 décès dont une fille de 5 ans qui était tombée dans une cuvette. Les trois autres sont des enfants qui étaient allés se baigner et ont également perdu la vie de même qu’un autre corps sans vie a été repêché.

C’est une situation vraiment regrettable. On présente nos condoléances à tous les parents et à toute la population de Touba parce que la perte d’une vie humaine est toujours délicate et on voudrait que des situations de ce genre ne se reproduisent plus», a-t-il dit.



L’autorité administrative lance un appel aux parents et aux autorités pour une plus grande surveillance des enfants, notamment en cette période où les mares et les marigots sont remplis.



«En réalité c’est une ancienne carrière. Parfois, des enfants y vont pour se baigner alors que ce sont des endroits qui présentent un danger notoire. J’interpelle les pa rents pour que la surveillance soit de rigueur afin qu’on ne vive plus des situations de ce genre. Tous les acteurs doivent apporter leur contribution pour éviter une situation pareille», a-t-il insisté.

Le Quotidien



