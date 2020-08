5 de nos compatriotes morts dans un incendie à Denver : les Sénégalais établis aux Etats-Unis mobilisés pour que justice soit faite L’indignation et la colère ne faiblissent pas après le violent incendie qui a emporté cinq membres d’une même famille sénégalaise, à Denver aux Etats-unis. Avec la piste criminelle qui se précise, les Sénégalais établis aux Etats-Unis sont mobilisés pour que justice soit faite…

Le Mercredi 5 août 2020, aux Etats-Unis d’Amérique., plus précisément à Denver, un incendie s’est déclaré a emporté cinq personnes issues d’une même famille : un couple sénégalais et leur enfant, ainsi que la sœur de l’époux et son fils.



Après moult indignations et compassion de l’enquête ouverte par la police, il ressort des preuves que cet incendie est d’origine criminelle.

Après la sortie du Chef de l’Etat, le président Macky Sall, hier plusieurs associations Sénégalaise se sont rendues sur les lieux du sinistre pour présenter leurs condoléances au père du défunt mari et à toute la famille.



Exprimant leur solidarité, mais aussi leur indignation, les Sénégalais exigent que la police américaine aille jusqu’au bout et que justice soit.



Allant d’une mobilisation qui ne faiblira pas, à la mobilisation des fonds pour des avocats et tous frais inhérents Sadio YaYade président de l’Association des Sénégalais d’Amérique et ses camarades se disent déterminés à aller jusqu’au bout.



Pour rappel la police américaine a refusé d’entrer dans les détails pour donner de plus amples informations sur ses auteurs et le pourquoi de cet acte odieux.













