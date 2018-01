5 habitudes alimentaires qui entraînent la prise de poids

Un régime alimentaire équilibré et des exercices physiques quotidiens sont la clé pour lutter contre la prise de poids et l’obésité. Ces deux facteurs stimulent grandement l’élimination de l’excès de graisse emmagasinée. Mais malgré les bonnes habitudes alimentaires et un rythme de vie sain, certaines personnes sont quand même soumises à une prise de poids régulière. Cela s’explique par quelques mauvaises habitudes qui influent négativement sur l’ensemble des efforts engagés. Voici donc cinq mauvaises habitudes qui font indubitablement grossir.



Sauter le petit-déjeuner

L’idée selon laquelle ne pas prendre de petit-déjeuner limite l’accumulation de calories, est complètement erronée. Comme vous le savez, le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée. Il est essentiel au bon fonctionnement du métabolisme. Le sauter ou le remplacer par un élément nutritif faible, joue énormément sur la prise de poids. Inutile donc de vous contenter d’un café et de quelques biscottes ou du pain le matin. Votre premier repas de la journée doit contenir des glucides, des fibres et des acides aminés, car l’apport calorique de ce repas essentiel représente tout de même 25% des besoins quotidiens du corps humains.



Ne pas respecter les horaires des repas

Respecter les heures de chaque repas est important pour une bonne hygiène alimentaire. Prenez régulièrement vos repas à la même heure chaque jour, afin que votre corps bénéficie de la source d’énergie dot il a besoin pour un fonctionnement optimal des organes vitaux. Ainsi, celui-ci bénéficie de réserves suffisantes pendant les périodes de repos. Par ailleurs, des horaires non respectés, surtout lorsqu’ils sont espacés, débouchent sur un estomac vide. Ce qui augmente la sécrétion des sucs acides et produit une réponse inflammatoire.



Consommer des produits industriels

Les en-cas industriels sont aujourd’hui légions sur le marché. Ils sont censés intervenir comme une collation saine qui calme instantanément la faim. Pourtant, ces produits, aussi alléchants soient-ils, sont une source véritable de graisses et de calories. Préférez, pour combler vos petits creux, des fruits des légumes ou du yaourt nature.



Dormir plus que de raison

La science a déjà établi qu’un sommeil régulier de plus de 10 heures, a tendance à augmenter la masse corporelle. Excéder les 7 à 8 heures de sommeil recommandées, rend le corps paresseux et donc moins efficace pour éliminer les graisses. Ces deux heures de sommeil supplémentaires peuvent être utilisées pour effectuer des exercices physiques.



S’hydrater faiblement

Boire peu ou pas d’eau ralentit le processus d’élimination des toxines et des graisses. Commencez votre journée en buvant un verre d’eau chaude, avec une tranche de citron. Après votre petit-déjeuner, essayez de boire trois à quatre verres d’eau. Dans la journée, buvez au moins un litre d’eau.











amina-mag.com