5 morts dans un accident entre un bus Dakar Dem Dikk et un « Allô Dakar », sur la route Linguère-Matam Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Avril 2025 à 14:17 | | 0 commentaire(s)|

Un terrible accident a eu lieu ce jeudi 3 avril 2025, aux alentours de 8 heures du matin, sur la route reliant Linguère à Matam, à proximité du village de Nakara. Une violente collision frontale entre un bus de la compagnie Dakar Dem Dikk […] Sénégal Atlanticactu/ Accident de la route/ Dakar Dem Dikk/ Serigne Ndong Un terrible accident a eu lieu ce jeudi 3 avril 2025, aux alentours de 8 heures du matin, sur la route reliant Linguère à Matam, à proximité du village de Nakara. Une violente collision frontale entre un bus de la compagnie Dakar Dem Dikk et une Peugeot 406, surnommée « Allo Dakar », a fait cinq victimes mortelles. Selon les premiers éléments, tous les occupants du véhicule particulier ont perdu la vie sur le coup. L’impact, d’une violence extrême, a nécessité une intervention rapide des sapeurs-pompiers, qui ont procédé à l’évacuation des corps. Les dépouilles ont été transférées à l’hôpital Magatte Lo de Linguère, où les autorités sanitaires et les forces de l’ordre enquêtent actuellement pour déterminer les causes exactes de cet accident tragique.



Source : Source : https://atlanticactu.com/5-morts-dans-un-accident-... Sénégal Atlanticactu/ Serigne Ndong

