5 morts et un blessé grave dans un accident à Koungheul

Rédigé par leral.net le Samedi 23 Mars 2019 à 22:46 | | 0 commentaire(s)|

Cinq personnes ont été tuées et une autre grièvement blessée dans un accident de la circulation survenu ce samedi à Seyane localité située à 35 km de Koungheul. Un véhicule 4X4 de marque Toyota dans lequel se trouvaient les victimes est entré en collision avec un camion de l’entreprise Soceter, aux environs de 16 heures. Les cinq personnes tuées (un homme, trois femmes et un enfant âgé 8 ans) revenaient de la guinée, selon la RFM. Les corps et le blessé ont été évacués à l’hôpital de Kongheul.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos