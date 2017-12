Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici 5 raisons pour lesquelles vous ne devez probablement pas vous marier Rédigé par leral.net le Lundi 18 Décembre 2017 à 12:53 | | 0 commentaire(s)|

C’est une situation que beaucoup de jeunes ayant atteint la majorité, connaîtront à un moment donné de leur vie. Vos amis et connaissances se marient, et vous n’arrivez pas toujours à comprendre pourquoi vous n’arrivez pas à vous marier également. Bien sûr, certaines personnes considèrent les mariages de leurs semblables comme des événements heureux et normaux.

Mais si vous vous sentez un peu à l’étroit quand il s’agit de mariage, vous n’êtes pas seul – en fait, vous avez plus de compagnie que jamais. Une étude du National Marriage Project a révélé que de plus en plus de jeunes majeurs retardent le mariage parce qu’ils le considèrent comme une pierre angulaire, après avoir atteint leurs objectifs de vie – professionnels et autres.

il serait sage d’examiner soigneusement chaque raison ci-dessous pour laquelle vous ne devriez probablement pas vous marier.

1. Le mariage est juste une étiquette L’amour est plus une chose intérieure qui a plus de valeur que tout ce protocole qui entoure le mariage, qu’on qualifie de preuve d’amour. Si vous voulez vous engager avec quelqu’un, vous n’avez pas besoin d’un morceau de papier pour le dire. Vous pouvez être aussi dévoué, engagé et aimer un partenaire que n’importe qui d’autre, sans vous marier.

2. Ce n’est pas toutes les relations qui résistent aux épreuves du temps Le mariage n’assure pas la longévité d’une union. Quand les choses deviennent parfois difficiles dans les mariages, le divorce devient une option, peut-être l’option ultime. Que la séparation soit ou non d’un consentement mutuel. Quand deux personnes décident de mettre fin à une relation à long terme dans laquelle elles ont investi leur âme et leur cœur, se retrouver dans des tracas juridiques est la dernière chose à laquelle elles veulent participer.

3. Le mariage Pourquoi vous endetter pour cet événement de quelques heures. L’argent dépensé pour les cérémonies de mariage est énorme et pourrait plutôt être investi dans quelque chose de plus lucratif et rentable qu’un estomac que vous devrez nourrir, au nom de la «responsabilité».

4. 50% des mariages se terminent par un divorce La moitié des mariages se termine par un divorce. Alors, pourquoi le faire s’il y a de fortes chances que vous divorciez?

5- Vous perdez votre liberté Pourquoi se mettre dans une situation où vous devriez rentrer à la maison parce que votre partenaire est en colère ou s’ennuie quand la fête vient de commencer? Vous êtes limité dans vos activités juste à cause de l’autre. Tout ce que vous devez faire, vous devez penser à l’autre moitié, vous n’avez plus votre liberté d’avant.





