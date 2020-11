50 appareils d?endoscopie : Diouf Sarr relève le plateau médical des hôpitaux Rédigé par leral.net le Mardi 17 Novembre 2020 à 16:20 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de la Santé a réceptionné mardi 17 novembre plus de cinquante appareils d’endoscopie. Une façon pour Abdoulaye Diouf Sarr de relever le plateau médical des hôpitaux. Plus de cinquante appareils d’endoscopie ont été reçus par le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr. L’endoscopie est une technique utilisée dans le domaine de la médecine pour diagnostiquer ou opérer sans ouvrir l’organe du patient. Matériel réceptionné Cette technique a des avantages énormes dans le domaine de la médecine, elle évite les risques d’infections, raccourci le temps d’hospitalisation et réduit les cicatrices sur le corps du patient après une opération chirurgicale. Il s’agit de :

• Trois (3) colonne de cœlioscopie

• Cinq (5) colonnes endoscopie haute et basse-

• Trois (3) colonnes urologique –

• Six (6) colonnes fibroscopie

• Trente-quatre (34) colonnes vidéo colposcopie

• Deux (2) Microscope opératoire 3D

• Une (1) Colonne d’endoscopie neuro chirurgie avec craniotome, le tout pour un cout total d’un milliard cent quatre-vingt-cinq millions neuf cent trente-quatre mille quatre cent quatre-vingt-cinq (1 185 934 485) FCFA Cette réception s’inscrit dans le cadre une importante liste d’acquisitions d’équipements. Ainsi, in autre lot de matériel suivra pour un net relèvement du plateau technique. Démocratisation de la prise en charge Selon Abdoulaye Diouf Sarr, cet important lot de colonnes d’endoscopie, bien utilisé, va permettre une démocratisation de la prise en charge au niveau de toutes les structures du pays, occasion pour lui de féliciter les équipes pour la pertinence du choix. Parce que dira t-il, une chose est d’avoir la volonté d’investir pour relever le plateau médical, une autre chose est d’arbitrer et avoir le jugement optimal pour retenir ce qu’il faut véritablement acheter pour que les structures de santé soient bien renforcées. D’autres matériels attendus “Ce qui veut dire que les équipes de santé et d’action sociale ont été ingénieux en termes de choix de l’investissement c’est pourquoi, ici, nous avons ce matériel mais il y a aussi d’autres matériels que nous attendons qui, dispatché au niveau de l’ensemble du pays, ce plateau technique sera suffisamment renforcé pour que les populations sentent une amélioration dans la prise en charge et je me réjouis de ça “, a-t-il ajouté.



