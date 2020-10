50% des bus de Dakar Dem Dik en panne. Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Octobre 2020 à 01:41 | | 0 commentaire(s)|

Les longues files d'attentes dans les arrêts bus de Dakar trouvent leur source dans l'indisponibilité d'une bonne partie du parc automobile de Dakar Dem Dik. Plus de 50% des bus de cette société de transport sont en panne. Au micro de Radio Sénégal Internationale, son Directeur d'exploitation annonce la commande « urgente » de plus de 167 millions de francs CFA de pièces en Inde pour réparer les bus en panne.

« C’est vrai que le constat est là, les attentes sont longues », reconnait-il, au micro de Radio Sénégal. Instruction a été donnée quand même à l’ensemble des services techniques pour qu’on procède à un relèvement du parc d’autobus. Et que dans ce sens, la Direction technique est en train de travailler. Il y a une grande partie du parc qui est en panne. Dans ce sens, une mission a été organisée à Dubaï pour rencontrer les partenaires, et voir comment relever le plus rapidement possible les autobus. En un certain moment, il y a eu un problème d’approvisionnement au niveau de nos stations mais c’est un problème qu’on est en train de régler. On attend les pièces », a rassuré le directeur de l exploitation.



Source : Source : https://letemoin.sn/50-des-bus-de-dakar-dem-dik-en...

