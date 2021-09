5e forum de l'ARTP : Présentation et état des lieux du secteur Postal, 2,6 milliards FCfa pour booster la Poste Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Septembre 2021 à 15:42 | | 0 commentaire(s)| Au Sénégal, il y a environ 16 opérateurs postaux dont l’opérateur historique la société nationale La Poste et des acteurs privés, titulaires de licence d’exploitation du courrier. Ces licences sont délivrées par l’Autorité ministérielle après instruction de l’Autorité de régulation. A ce titre, l'ARTP a introduit plus de quinze dossiers, dont quatre (4) favorables et le reste sous étude du collège. Avec la prolifération des vélos "Thiak-Thiak", la Poste est à l'agonie et l'Etat a doublé sa subvention qui passe de 1,3 à 2,6 milliards FCfa.



