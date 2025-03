6 MATCHS D’INVINCIBILITÉ : Édouard Mendy, le mur sénégalais qui sauve les meubles

Le gardien sénégalais a maintenu sa cage inviolée avec plusieurs interventions décisives ce mardi. En première période, lors de la domination togolaise, il a permis aux Lions de rester dans le match. Édouard Mendy est l’un des rares à évoluer à son meilleur niveau en équipe nationale lors des dernières sorties. Il enchaîne 6 clean sheets avec le Sénégal.



Le gardien de but de l’équipe nationale du Sénégal, Édouard Mendy, affiche une forme étincelante. Il a en effet enchaîné six matchs consécutifs sans encaisser de but, une performance remarquable qui témoigne de sa solidité et de son talent.

Encore une fois, le portier des Lions a régné en patron dans ce match face au Togo (2-0) mardi soir au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Très sollicité en première période, moins en seconde période, il a dégagé une sérénité sur ses interventions (22e, 29e, 45e). Très rassurant sur les balles aériennes (62e), sur les relances comme sur les sorties (82e), il a donné de la voix, à l’image de cette bronca contre Lamine Camara en fin de match.

Cette série d’invincibilité a débuté face à la Mauritanie, s’est poursuivie contre le Burundi (à deux reprises), le Burkina Faso, le Soudan et le Togo. Le dernier but concédé par Mendy remonte à juin 2024, lors d’un match contre la République Démocratique du Congo à Diamniadio.

Cette statistique impressionnante souligne l’importance de Mendy dans le dispositif de l’équipe sénégalaise et sa capacité à maintenir sa cage inviolée, même face à des adversaires variés.







