6 bienfaits du jus de concombre

Le concombre est un légume réputé pour sa fraîcheur et son apport en eau. Il contient également des vitamines et des minéraux qui enrichissent l’organisme sans excès de calories. Des propriétés qui s’avèrent plus efficaces lorsque le concombre se présente sous sa forme liquide.



A savoir qu’un seul verre de jus de concombre est plus riche en minéraux et en vitamines qu’un cocktail de plusieurs légumes. Aussi, pour maintenir un organisme sain, il est plus que judicieux d’intégrer le jus de concombre à votre alimentation. Voici donc six bonnes raisons de consommer du jus de concombre.



1- Pour embellir sa peau

Le jus de concombre est une des meilleures options alimentaires pour améliorer l’état de votre peau. Il s’agit d’un légume riche en collagène, qui participe à optimiser l’élasticité de la peau et donc sa fermeté. Une consommation quotidienne permet de lisser et d’hydrater convenablement votre peau.



2- Pour une chevelure éclatante

Pour les cheveux souffrant de sécheresse et de cassure répétée, le concombre est l’aliment parfait pour les nourrir de l’intérieur. Les minéraux contenus dans le jus de concombre apportent surtout brillance et éclat afin d’obtenir une chevelure de rêve.



3- Pour perdre du poids

Contrairement à certains jus de fruits comme le jus de pomme, d’ananas ou encore de pomme, le jus de concombre n’est pas néfaste à l’organisme s’il est consommé en excès. En effet, celui-ci ne dépasse jamais le nombre de calories recommandées pour l’organisme. Il est donc idéal si votre objectif est de perdre quelques kilos en trop ou simplement de maintenir votre ligne.



4- Pour lutter contre les épidémies de grippe

Il est vrai que les agrumes sont les fruits par excellence pour repousser le virus de la grippe. Pourtant, le concombre est tout aussi riche en vitamine C, qui renforce l’organisme et empêche le virus de s’installer. Le jus est la meilleure option pour extraire du concombre la teneur en vitamine C.



5- Pour parer aux hémorragies

Le jus de concombre tient sa fonction antihémorragique de sa teneur en vitamine K. Grâce à cette vitamine, le jus de concombre participe à la réparation des tissus. Aussi, il contrôle la fluidité des hémorragies, tout en les ralentissant et en prévenant la formation des caillots. Il améliore le système vasculaire, particulièrement chez les personnes d’hémorragies et de formations de caillots sanguins de nature pathologique.



6- Pour stimuler le cerveau

Avec son apport en vitamine B5, le jus de concombre améliore une capacité de pensée plus rapide lors d’une action. Les fonctions cérébrales, telles que la pensée et la mémoire s’en retrouvent stimulées, bénéficiant au même titre que chaque organe des nutriments et des bienfaits du jus de concombre.











