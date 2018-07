Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici 6 raisons pour lesquelles la femme africaine devrait porter des perles à la hanche Rédigé par leral.net le Mardi 31 Juillet 2018 à 17:42 | | 0 commentaire(s)|

Pendant des siècles, les femmes en Afrique ont toujours eu des façons différentes de s’embellir, et beaucoup de ces méthodes ont d’énormes avantages. Parmi ces façons, il y a les perles. Jusqu’à présent, beaucoup de femmes africaines les utilisent pour maintenir les mini pagnes portés en dessous des boubous comme sous-vêtements. Il faut aussi préciser que les perles à la hanche sont super attrayantes et ont beaucoup d’avantages.

Voici quelques raisons pour lesquelles les femmes africaines devraient s’y investir.

1. Les femmes qui portent des perles à la hanche sont plus attrayantes et sensuelles. Elles permettent de mettre en valeur ses formes et lui dessiner une silhouette avantageuse. Elle permettent également de souligner sa féminité et sa sensualité.

2. Fatiguée de porter des waist trainers? optez pour les perles. Elles aident à rétrécir votre taille et vous aide à surveiller votre poids.

3. Les perles de taille vous donnent cet attrait sexuel 4. Les perles à la hanche vous permettent de savoir quand vous perdez du poids ou gagnez du poids. Les perles descendent lorsque vous perdez du poids ou remontent / lorsque vous prenez du poids

5. Elles sont magnifiques

6. Le bruit de cliquetis qu’elles font est formidable!



Crédit photos: Celebyts/ Instagram Waist Beads

Felicia Essan



