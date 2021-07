60 ans de coopération avec le Sénégal: « Les Etats-Unis ne vont jamais endetter le Sénégal », promet Tulinabo Mushingi

L’appui des États-Unis au cours des dernières décennies, à travers le travail de l’Usaid, a fait «une différence dans la vie quotidienne de tous les citoyens du Sénégal», a expliqué l’Ambassadeur des États-Unis au Sénégal, Dr Tulinabo Mushingi. C’était, hier, à Dakar, lors du lancement des célébrations du 60ème anniversaire de l’Usaid. Dans sa coopération […]

L’appui des États-Unis au cours des dernières décennies, à travers le travail de l’Usaid, a fait «une différence dans la vie quotidienne de tous les citoyens du Sénégal», a expliqué l’Ambassadeur des États-Unis au Sénégal, Dr Tulinabo Mushingi. C’était, hier, à Dakar, lors du lancement des célébrations du 60ème anniversaire de l’Usaid.

Dans sa coopération avec l’Afrique, l’Amérique cultive sa différence. Hier, lors du lancement des célébrations du 60ème anniversaire de l’Agence américaine pour le développement international (Usaid), à Dakar, l’Ambassadeur des États-Unis au Sénégal, Dr Tulinabo Mushingi a beaucoup insisté sur cet aspect. Le diplomate a mis le curseur sur ce qui, à son avis, fait la particularité du «modèle américain». Celui-ci, dit-il, est fondé sur quatre éléments : le transfert de technologies et de savoir-faire, la transparence, le contenu local et la création d’emplois locaux. «Depuis 60 ans, l’Usaid incarne les meilleures valeurs américaines à l’étranger – tout en favorisant la sûreté et la prospérité des Américains dans notre pays. De la réponse aux catastrophes à l’entrepreneuriat, l’Usaid a progressé vers un monde où chaque homme, femme et enfant peut vivre dans la dignité et atteindre son plein potentiel», a-t-il expliqué.

L’appui des États-Unis au Sénégal ces cinq dernières années a atteint un montant cumulé de 554 milliards de FCfa (1 milliard de dollars) sous forme d’aide. Sur ce montant global, l’Usaid a participé à hauteur de 332 milliards de FCfa (600 millions de dollars). Plus que le montant, c’est la forme qui fait la différence. «Les États-Unis ne vont jamais endetter le Sénégal», promet Tulinabo Mushingi. Pour l’Ambassadeur américain, ce soutien du peuple américain «a réellement fait la différence pour les populations et les institutions sénégalaises».

Mettre le curseur sur le développement du secteur privé

Pour mieux mettre en exergue l’apport de la coopération américaine pour la «dignité et la prospérité de l’être humain à travers le monde», Peter Trenchard, Directeur de l’Usaid au Sénégal, met en balance deux chiffres : «Au moment de la création de l’Usaid, seuls 22% des habitants de la planète espéraient atteindre leur 60ème anniversaire. Aujourd’hui, plus de 84% de la population mondiale vivront plus de 60 ans», dit-il. S’il est «optimiste» pour l’avenir, et en dépit des résultats appréciables (réduction de 40% du taux de mortalité infantile lié au paludisme et de 50% pour la mortalité maternelle ces trente dernières années, augmentation des revenus annuels de 1.000 dollars par ménage pour 90.000 ménages ruraux, soit environ 122 millions de dollars à ce jour grâce au programme Kawolor…), M. Trenchard estime toutefois que le «job» n’est pas encore terminé. «Il existe encore des défis». L’objectif pour les années à venir, souligne l’Ambassadeur Mushingi, reste la promotion du secteur privé à travers le «modèle américain» décrit plus haut ainsi qu’une croissance inclusive et durable. Et d’après Peter Trenchard, le travail de l’Usaid a permis au secteur privé américain d’investir plus en Afrique. «S’il y a un environnement des affaires propice et transparent, il y aura beaucoup d’investissements américains au Sénégal dans les années à venir», dit-il. À cet effet, la nouvelle agence de financement des projets du secteur privé (Development Finance Corporation – Dfc) est appelée à jouer un rôle plus important.

Seydou KA

………………………………….

Mutualiser le travail des agences américaines

L’ambition des États-Unis est de faire du Sénégal une porte d’entrée des investissements américains en Afrique et un «exportateur des valeurs partagées». Pour atteindre cet objectif, Washington compte sur le travail de sa vingtaine d’agences et les 45 compagnies américaines (20 autres frappent à la porte) présentes au Sénégal.

En effet, en plus de l’Usaid, le Millennium challenge corporation (Mcc) a, par exemple, œuvré en collaboration avec le Gouvernement du Sénégal dans le cadre d’un Compact quinquennal d’un montant de 540 millions de dollars pour la construction de routes et un système de réseau d’irrigation dans la Vallée du fleuve Sénégal et en Casamance. Un autre Compact d’une valeur de 330 milliards de FCfa (600 millions de dollars) est à présent en place pour remédier aux défis du Sénégal en matière d’électricité, notamment en termes de coût, d’accès et de fiabilité. Le Compact doit bénéficier à 13 millions de Sénégalais à travers le pays sur les 20 prochaines années.

Comment mutualiser ces différents outils de la diplomatie économique américaine ? Si chaque agence agit dans le cadre de sa mission, l’objectif reste le même : «œuvrer pour le bénéficie mutuel de nos deux peuples», explique Tulinabo Mushingi. Sur ce point, le diplomate américain est formel : chaque projet financé par le Gouvernement américain, chaque dollar dépensé, prend en compte l’intérêt des États-Unis.

S. KA

Source : http://lesoleil.sn/60-ans-de-cooperation-avec-le-s...