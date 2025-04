65e ans d?indépendance : Diomaye félicite les Forces de défense et de sécurité Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Avril 2025 à 16:53 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a félicité, vendredi, les forces de défense et de sécurité. Ce, à l’occasion de la célébration du 65e anniversaire de l’indépendance au boulevard Mamadou Dia (Place de la Nation). « Félicitations à toutes les forces de défense et de sécurité. Votre professionnalisme honore notre République« , a notamment déclaré le Chef de l’Etat. Le locataire du palais de Roume de souligner : « Nous vivons dans un monde d’incertitudes persistantes avec l’expansions du terrorisme et d’autres menaces transversales : les guerres majeures et la déstabilisation du Sahel« . Le président de la République invite à se préparer à faire face aux menaces « en parfaite intelligence avec nos voisins » et tous les pays épris de paix « car les périls sécuritaires transcendent les frontières« . « C’est cela qui justifie la montée en puissance de nos armées et les investissements dans les équipements militaires que nous poursuivrons pour assurer notre défense et notre sécurité ainsi que notre stabilité« , a-t-il martelé.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-79697-65e-ans-dindpe...

Accueil Envoyer à un ami Partager