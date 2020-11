67 migrants rapatriés des îles du Cap Vert Rédigé par leral.net le Lundi 30 Novembre 2020 à 20:55 | | 0 commentaire(s)|

En partance pour les îles du Canaries, 67 sénégalais avaient échoué sur les îles du Cap Vert. letemoin.sn vous informe qu’ils ont été tous rapatriés par l’Etat du Sénégal. Ils sont arrivés à l’aéroport international de Diass aux alentours de 19 h. Malheureusement, on vient de nous apprendre qu’ils ont refusé de rentrer faute de transport. Déboussolés et désespérés, ils refusent de quitter l’aérogare.



Source : Source : https://letemoin.sn/67-migrants-rapatries-des-iles...

