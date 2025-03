7 Ans de Prison Demandés par le Parquet Financier pour Nicolas Sarkozy dans l’Affaire Kadhafi Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Mars 2025 à 13:34 | | 0 commentaire(s)|

France Atlanticactu/ Parquet Financier/ Nicolas Sarkozy/ Serigne Ndong Le parquet national financier a demandé une peine de sept ans d’emprisonnement, une amende de 300 000 euros et cinq ans d’inéligibilité pour Nicolas Sarkozy, poursuivi pour corruption après avoir conclu un accord avec le dictateur libyen Mouammar Kadhafi pour financer sa campagne présidentielle de 2007. L’accusation […] France Atlanticactu/ Parquet Financier/ Nicolas Sarkozy/ Serigne Ndong Le parquet national financier a demandé une peine de sept ans d’emprisonnement, une amende de 300 000 euros et cinq ans d’inéligibilité pour Nicolas Sarkozy, poursuivi pour corruption après avoir conclu un accord avec le dictateur libyen Mouammar Kadhafi pour financer sa campagne présidentielle de 2007. L’accusation a qualifié cette affaire de « corruption de haute intensité » en lien avec ses ambitions politiques. Des peines de prison ont également été requises pour ses anciens ministres Claude Guéant (six ans) et Brice Hortefeux (trois ans). Sarkozy a réagi en rejetant les accusations et la dureté des peines demandées.



Source : Source : https://atlanticactu.com/7-ans-de-prison-demandes-...

