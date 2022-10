7 morts à Nébé: Les familles des victimes déplorent l'absence des autorités et interpellent l'Etat Rédigé par leral.net le Mardi 11 Octobre 2022 à 23:47 | | 0 commentaire(s)| L'accident à l'usine agro-alimentaire de Nébé qui a coûté la vie à sept personnes, continue de défrayer la chronique à Diourbel. Les parents et proches des victimes ruminent toujours cette tragédie. A Nébé, dans la localité où s'est déroulé l'incendie mortel, Niokhor Ndiaye, père du défunt Abdoulaye, 30 ans, papa de trois enfants, emporté par le drame, n'a que ses yeux pour pleurer. Déplorant l'absence des autorités et la lenteur de d'enquête. Face à cette tragédie, les familles des victimes demandent un soutien de l'Etat pour leur prise en charge. Suivez le reportage de notre envoyé spécial à Diourbel, Djibril Khoule.



Accueil Envoyer à un ami Partager