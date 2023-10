70e Conférence des aéroports d'Afrique : La cérémonie d'ouverture lancée, ce lundi

La cérémonie d'ouverture de la 70e Conférence des aéroports d'Afrique, a été lancée ce lundi, au Cicad. Il s’agit d’une occasion de revenir sur les enjeux et perspectives des aéroports. Ainsi, l'AIBD a mis en exergue ses potentialités et a identifié différents projets, pour rester au sommet. Cette rencontre va réunir plus de 300 délégués, managers, exposants et professionnels du secteur des transports aériens, dans la capitale du Sénégal, sous le thème « La résilience par l’innovation ».