76 sénégalais établis en Tunisie et en Lybie ramenés au pays
Vendredi 17 Mars 2023 à 13:15

Le Ministère des Affaires étrangères et des sénégalais de l’Extérieur informe avoir procédé, le jeudi 16 mars 2023, au rapatriement volontaire de 76 sénégalais, sur les 172 initialement inscrits, qui étaient établis en Tunisie et en Lybie. Sur instructions du Chef de l’Etat, le Ministère des Affaires étrangères et des sénégalais de l’Extérieur à procéder […] Le Ministère des Affaires étrangères et des sénégalais de l’Extérieur informe avoir procédé, le jeudi 16 mars 2023, au rapatriement volontaire de 76 sénégalais, sur les 172 initialement inscrits, qui étaient établis en Tunisie et en Lybie. Sur instructions du Chef de l’Etat, le Ministère des Affaires étrangères et des sénégalais de l’Extérieur à procéder au rapatriement de 76 sénégalais établis en Tunisie et en Lybie, informe un communiqué parvenu à notre rédaction. «Ces compatriotes, qui ont décidé de rentrer au Sénégal sur une base volontaire, ont été transportés par la compagnie nationale Air Sénégal. Ils ont été pris en charge, à leur arrivée à l’AIBD, par les services compétents de l’Etat, conformément aux procédures habituelles mises en place dans de pareilles situations», souligne la note. Le Ministère dit remercier «les autorités tunisiennes et libyennes pour leur coopération qui a facilité la bonne exécution de cette opération». O.B



Source : Source : https://lesoleil.sn/76-senegalais-etablis-en-tunis...

