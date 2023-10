7e édition des Dialogues en Humanité de Dakar: Le Réseau des Dialogues promeut la consommation de produits locaux

Face aux crises de sens, de repères, d'identité et d'humanité, le Réseau des Dialogues de Dakar a tenu sa septième édition des Dialogues en Humanité de Dakar. C'était également l'occasion d'exposer et de promouvoir la consommation de produits locaux en cette période où le Ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes Entreprises, Abdou Karim Fofana, a lancé la 3ème édition du Mois de la Consommation Locale le jeudi 26 octobre.