8 mars 2022 / Pour plus de droits et d’autonomie: Abdoulaye Diouf Sarr soutient le plaidoyer des femmes Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a adressé ses chaleureuses félicitations aux femmes à l’occasion de la Journée internationale de la Femme célébrée, ce mardi.

« En cette Journée de la femme, nous souhaitons bonne fête à celles qui, toujours en première ligne, s’occupent du bien-être et de la santé de la famille. Présentes dans tous les secteurs, les femmes sont parmi les acteurs les plus dévoués de l’émergence de notre nation. Nous soutenons le plaidoyer des femmes pour plus de droits et d’autonomie », a déclaré Abdoulaye Diouf Sarr.



La Journée de la Femme est célébrée aujourd’hui, par l’Association des femmes du ministère de la Santé et de l’Action sociale, dans un bel esprit de communion et avec l’ambition de promouvoir davantage l’égalité et l’équité entre tous.



« Cette vision est bien en phase avec le thème de cette année, ”L’égalité aujourd’hui pour un avenir durable”. Nous soulignons que trois femmes sont à la tête des trois directions générales que compte notre département. Par leur truchement, nous saluons la compétence et la rigueur de toutes les femmes du Sénégal et du monde », témoigne le maire sortant de Yoff.





