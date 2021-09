8 septembre : Journée internationale de l’alphabétisation Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Septembre 2021 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|

Apprendre à lire et à écrire pour une vie meilleure Le concept d’alphabétisme, largement examiné et analysé par les spécialistes, a désormais une considération plu...





Source : Le 8 septembre est une date importante puisqu'elle célèbre la Journée internationale de l'alphabétisation. Son objectif est de sensibiliser les citoyens à l'alphabétisation auprès des collectivités et des associations. Encore de nos jours, il existe près d'une personne sur sept concernée par l'illettrisme, et sur les 860 millions d'illettrés, 500 millions sont des femmes.Source : https://www.podcastjournal.net/8-septembre-Journee...

