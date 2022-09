85 millions détournés via Orange Money

85 millions de francs CFA ont été volés sur des personnes via orange money. La Section de recherches de Thies a procédé à l’arrestation du mis en cause à Tivaouane. L’individu est interpellé pour escroquerie, vol, usurpation d’identité portant sur des transactions Orange Money à hauteur de quatre vingt cinq (85 )millions.



L’homme a fait plusieurs victimes. Les pandores renseignent qu’il a été trouvé par devers lui 67 pièces d’identité sénégalaises. En effet, ces cartes nationales d’identité servaient à l’achat de puces téléphoniques afin de détourner les rechargements Orange Money, informent les gendarmes.

Rewmi

