8,8 milliards d'humains attendus en 2100, 2 milliards de moins qu'estimé par l'ONU

La population mondiale va commencer à décliner dès la deuxième moitié du XXIe siècle pour atteindre 8,8 milliards en 2100, soit 2 milliards de moins que les projections de l'ONU, selon une étude publiée mercredi dans la revue The Lancet.



Les chercheurs de l'Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) prédisent un pic de la population mondiale dès 2064, à 9,7 milliards de personnes, avant un déclin jusqu'à 2100, accompagné d'une inversion de la pyramide des âges qui aura des "conséquences profondes" sur l'économie et l'organisation des sociétés.

Rfi