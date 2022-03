8e journée National 1: AS Kolda s'incline devant l’Olympique de Ziguinchor par un but à zéro. Rédigé par leral.net le Samedi 12 Mars 2022 à 21:29 | | 0 commentaire(s)|

L'AS Kolda (en vert) vient de s'incliner devant l’Olympique de Ziguinchor (en bleu) par un but à zéro comptant pour la 8e journée du National 1. Le but victorieux a été marqué par Ismaïla Sagna dossard 10 pendant les arrêts de jeu de ce match disputé ce samedi 12 mars 2022.



L'équipe fanion de Kolda a pris très tôt un carton rouge en première période. Ainsi, l'équipe a joué en infériorité numérique pendant 70 minutes avant de s'incliner.



Avec cette défaite, l'ASK risque d'occuper la queue du peloton et serait sérieusement menacée par une relégation en National 2.



En ce sens, les nombreux supporters venus au stade ont fustigé le système de jeu de l'équipe...



Source : https://www.dakaractu.com/8e-journee-National-1-AS...

