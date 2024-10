8e titre de Champion d'Afrique / BDF aux Lions du Beach Soccer : "Vous honorez une fois de plus le Sénégal par votre talent et votre détermination!" Rédigé par leral.net le Dimanche 27 Octobre 2024 à 01:56 | | 0 commentaire(s)|

Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a adressé ses félicitations aux Lions du Beach Soccer pour ce 8ᵉ titre de champion d’Afrique et leur 5ᵉ sacre consécutif. Dans un message posté sur sa page X, le président de la République a exprimé toute sa satisfaction, "vous honorez une fois de plus le Sénégal par votre talent et votre détermination. Nous sommes fiers de vous", déclare-t-il...

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/8e-titre-de-Champion-d-A...

Accueil Envoyer à un ami Partager