98 milliards de FCFA mobilisés pour deux projets livrés en juillet 2018 Le Palais des Sports « Dakar Arena » de Diamiadio et de l'Arène nationale de Pikine qui vont mobiliser un financement de 98 milliards de francs Cfa, seront réceptionnés en juillet 2018.

L’annonce a été faite par le ministre des Sports, Matar Bâ suite à sa visite effectuée samedi 23 décembre, pour s’enquérir de l’état d’avancement des deux projets érigés à Diamniadio et au Technopole.



Le Palais des Sports « Dakar Arena » de Diamiadio et l’Arène nationale de Pikine qui vont coûter 98 milliards de francs Cfa, seront livrés en juillet 2018. L’annonce a été faite par le ministre des Sports, Matar Bâ au cours de sa visite effectuée samedi 23 décembre, au niveau desdites infrastructures. «Aujourd’hui, nous sommes au niveau de l’arène nationale qui sera livrée au mouvement sportif sénégalais Les travaux vont être terminés au mois de juillet et livrés», a déclaré Matar Ba.



«Ce sont des milliards qui ont été investi pour accompagner le sport sénégalais. J’ai un sentiment de fierté. Si cet élan avait été pris par les autres pouvoirs qui ont eu à gérer le pays, on serait à un autre niveau. Vous pouvez le constater, c’est un travail sérieux, un travail énorme. Ce n’est pas dans tous les secteurs que l’on trouve cette énorme investissement», souligne-t-il, précisant que le cumul du projet de l’arène nationale financée à hauteur de 32, 5 milliards avec celui du Palais des Sport de Diamniadio, a nécessité un financement de 98 milliards de francs Cfa.



Le complexe sportif de Diamniadio sera également, précise le ministre des sports, une infrastructure multifonctionnelle prête à accueillir aussi bien des compétitions de basket, de boxe, de handball, de volley-ball , de tennis ou des conférences et évènements culturels.



«C’est un package que l’on a trouvé au niveau de Diamniadio, Dakar Arena, qui est de 66 milliards. Si on fait le cumul, cela fait plus que les 1% réclamés par les sportifs. Il faut souligner, c’est en dehors de notre budget. L’arène est à 32 milliards. On va en Coupe du monde en 2018 et on va réceptionner ces deux infrastructures », a-t-il indiqué.











