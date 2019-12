9ème EDITION PRIX DE L’EXCELLENCE DJOLOFFACTU : Les meilleurs élèves de la commune de Mbeuleukhé primés et les écoles dotés de matériels Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Décembre 2019 à 11:10 | | 0 commentaire(s)|

La commune de Mbeuleukhé a vécu un week-end culturel riche, du 14 au 15 décembre 2019. Après la réunion du conseil communal sous l’égide du sous-préfet Matar Sarr et du maire de la commune, par ailleurs, Haut conseiller des collectivités territoriales, Serigne Aliou DIA, c’est autour de la traditionnelle fête de l’excellence dénommée « prix d’excellence djoloffactu» de faire place dans le programme. La réunion du conseil municipal du matin portait sur le baptême de la deuxième école primaire au nom El H. Demba Maty Niang, et du Lycée qui porte désormais le nom de El Hadji Daouda DIA,

Pour cette édition, la 9ème des prix de l’Excellence, les deux meilleurs élèves (primaire, collègue et lycée) de chaque classe de la commune de Mbeuleukhé ont été primés en présence des autorités administratives, municipales, scolaires, des parents d’élèves, des enseignants, des délégués de quartiers et des dignitaires religieux. Ces actions constituent ainsi un moyen d’encourager et de motiver les élèves à persévérer dans le culte de l’excellence.

Le Prix d’excellence Djoloffactu.com qui continue son petit bonhomme de chemin a permis cette année de primer une cinquantaine d’élève, d’octroyer plus de 100 blouses à la case des tout-petits, d’un lot de 400 livres, de cinquante tables bancs pour les écoles mais également du matériel islamique pour la grande mosquée de Mbeuleukhé et les imams.

Cette action citoyenne, saluée par les autorités présentes en masse à cette cérémonie, est d’autant plus importante qu’elle est sources de motivation pour les élèves à persévérer dans leurs études. C’est pourquoi, l’initiateur de cette journée d’Excellence, El Hadji Daouda Diaw, dans son discours, a magnifié les efforts fournis par les élèves qui ont fait la fierté de leurs parents, de leurs amis et professeurs. Cette initiative qu’il prend comme à la prunelle de leurs ses yeux est l’occasion d’apporter sa pierre à l’édifice de l’éducation des enfants afin de les inciter aux cultes de l’excellence, de l’apprentissage, du travail. Elle entre également en droite de ligne avec la lettre de politique sectorielle du gouvernement du Sénégal comme l’ont souligné dans leur discours le Sous-préfet Matar Sarr et le maire de la commune de Mbeuleukhé Serigne Aliou DIA.

Le promoteur a remercié tous ses partenaires dont l’Etat à travers les ministères de l’Education et le ministère de la culture et de la communication, mais également l’ONG Alkhayria, le groupe scolaire AMASCHOOL, l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques (AMOPA), et la fondation Konrad Adenauer

Le week end culturel s’est terminé par une finale de la coupe du maire remportée par l’ASC Santhie sur un score de deux buts à un devant un public venu nombreux.



















































