9es Jeux de la Francophonie : Le Chef de la Délégation satisfait des performances du Sénégal

La délégation sénégalaise est rentrée des Jeux de la Francophonie de Kinshasa avec 25 médailles. Même si ce bilan est un peu en-deçà de la précédente édition où le Sénégal avait glané 27 breloques, le Directeur de la Haute Compétition et chef de la délégation, Léopold Germain Senghor, s’est dit satisfait des représentants du Sénégal […] La délégation sénégalaise est rentrée des Jeux de la Francophonie de Kinshasa avec 25 médailles. Même si ce bilan est un peu en-deçà de la précédente édition où le Sénégal avait glané 27 breloques, le Directeur de la Haute Compétition et chef de la délégation, Léopold Germain Senghor, s’est dit satisfait des représentants du Sénégal qui, au-delà des podiums, ont réalisé de belles performances. KINSHASA (RDC) – Les lampions se sont éteints, dimanche dernier, à Kinshasa, sur les 9es Jeux de la Francophonie où le Sénégal faisait partie de la trentaine de délégations présentes. Au bout d’une dizaine de compétitions (28 juillet-6août), le pays a récolté 25 médailles dont dix titres dans les concours culturels. Ce qui constitue un bilan moins bon par rapport à l’édition abidjanaise, en 2017. Mais les motifs de satisfaction sont nombreux, selon le Directeur de la Haute Compétition. « Nous sommes très satisfaits. En termes de participation, rien que pour l’effectif que nous avons déplacé, plus de 160 personnes, nous sommes satisfaits amplement. Parce que nous souhaitions être l’une des délégations les plus présentes ici. Aussi, nous sommes-nous bien comportés sur le terrain mais également, sur les différents sites où nos athlètes et artistes se sont exprimés lors des compétitions », s’est félicité Léopold Germain Senghor. Il a fait noter que les 25 médailles de Kinshasa sont certes en deçà de la performance d’Abidjan, en 2017, mais les distinctions obtenues cette année sont de qualité. « Nous avons eu 10 médailles dont 9 en argent ; cela veut dire que nous avons disputé 19 finales. Aussi, avons-nous noté de belles performances de la part de nos athlètes. Cela nous satisfait et augure d’une bonne relève pour le sport de haut niveau. Surtout quand on sait que la majorité des athlètes qui étaient ici ont moins de 25 ans ». Des jeunes qui sont appelés à progresser pour représenter le pays à d’autres échéances. La lutte et l’athlétisme en locomotive La lutte a apporté le plus de distinctions au Sénégal, en particulier la lutte africaine. La discipline a contribué pour 13 médailles, à la moisson à Kinshasa ; confirmant les bonnes dispositions déjà notées lors de la précédente édition des Jeux. Même si, les Lions ont été bousculés dans leur position de confort, a rappelé M. Senghor. « Ce qu’il y a lieu de dire en termes de récolte de médailles pour ce qui est de la lutte, nous avons perdu un peu de terrain parce qu’en 2017, rien que pour cette discipline, nous avions 17 médailles », a-t-il souligné. Avant d’ajouter qu’en face de nos athlètes, il y a eu dans la capitale congolaise, le Niger qui s’est bonifié et qui, dans certaines catégories, a posé d’énormes difficultés aux lutteurs sénégalais. Le Cameroun aussi a beaucoup progressé en particulier chez les dames surtout en lutte libre. « Mais de par l’expérience et la bravoure de nos lutteurs, nous avons pu faire la différence pour gagner le tournoi collectif et remporter l’or dans trois des cinq catégories. En judo également, nous avons déplacé une jeune équipe qui a récolté une médaille de bronze », a précisé le Dhc. Pour l’athlétisme, ce sont, au-delà des médailles (8 dont 3 en or et 5 d’argent), les performances qui constituent des motifs de satisfaction pour le chef de la délégation sénégalaise. « Nous pouvons nous réjouir de la prouesse de nos représentants. En plus des médailles, c’est surtout les performances réalisées qu’il faut saluer. Des records personnels et des Jeux ont été battus notamment par Louis François Mendy qui a battu par deux fois dans ses courses, le record des Jeux sur 110m haies. Il y a également, Mamadou Fall Sarr qui a égalé le record du Sénégal du 100m (10’’17) détenu depuis 2002 par Oumar Loum », a-t-il renseigné. Aussi, Saly Sarr qui a remporté le triple saut, a réalisé sa meilleure performance avec un bond à 14m. Ce qui, selon lui, donne des gages d’espoir pour la participation du Sénégal aux Jeux olympiques de Paris, en 2024. Aussi, le basket-ball a-t-il joué superbement sa partition en clôturant la moisson de médailles. Il a permis de remporter l’or dans ces Jeux pour la deuxième fois après l’édition de 1997. « À Kinshasa, le Sénégal avait déplacé une jeune équipe qui pourrait permettre prochainement à la sélection nationale A de redécoller », espère Léopold Germain Senghor qui s’est par ailleurs félicité de l’apport des autres disciplines dans la 4e place occupée par le Sénégal. Ousseynou POUYE (Envoyé spécial)



