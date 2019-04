Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici A 13 ans, une adolescente enregistre son père et le fait condamner pour viol Rédigé par leral.net le Samedi 13 Avril 2019 à 11:40 | | 0 commentaire(s)|

Personne ou quasiment ne la croyait lorsqu'elle accusait son père de viol. Elle a décidé d'enregistrer ses aveux.



A Valenciennes, une jeune fille a décidé de prendre les choses en main pour dénoncer son père qui la violait. C'est à l'âge de 13 ans qu'elle décide d'enregistrer une conversation qu'elle a avec son père qui, à ce moment-là, revient sur les viols qu'il lui faisait subir. Ce dernier ne sait pas qu'il est enregistré et se livre totalement.



C'est depuis ses 10 ans que la jeune fille se faisait violer par son père, quand sa mère et sa sœur était absente. C'est à l'âge de 13 ans qu'elle décide de réagir lorsqu'il essaie de l'étrangler parce qu'elle aurait refusé de regarder un film avec lui. Elle explique au policier : "C’est quand il m’a étranglée car je n’avais pas voulu regarder un film avec lui. Ça m’a fait peur donc j’ai décidé de parler." Mais quand elle se confie à son entourage, personne ne la croit et, surtout son père nie totalement les faits.



C'est lors d'un trajet en voiture avec lui qu'elle arrive à avoir les preuves des violences qu'elle subit. Il avoue tout. L'adolescente va enfin pouvoir prouver qu'elle est victime de viol par son père. L'enregistrement lui permet alors d'avoir une preuve des faits auprès de son entourage. Lorsque la mère prend conscience que ces viols répétés ont bien eu lieu, elle encourage sa fille à se confier à l'infirmière de l'école qui, de son côté, a alerté la police.



Aujourd'hui, la jeune fille est âgée de 15 ans et le procès a lieu en ce moment même. L'avocat général de la Cour d'Assises a salué le courage incroyable de l'adolescente. Si son calvaire avait duré deux longues années, la jeune fille aurait fini par se détacher de son bourreau une bonne fois pour toutes. Il aura fallu du temps à la jeune fille qui était livrée à elle-même face à un entourage qui peinait à la croire. Mais elle aura finalement réussi à avoir des preuves du calvaire qu'elle endurait depuis tout ce temps à cause de son père.



















afriquefemme.com



