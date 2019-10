A 24 ans, il se marie avec sa cousine de 81 ans pour échapper au...

Difficile donc d’y échapper, à moins de remplir l'une des conditions pour être exempté, parmi lesquelles figurent notamment le fait d'avoir un conjoint souffrant d’un handicap. Et c'est justement le cas de sa femme, Zinaida Illarionovna, qui a quand même 57 ans de plus que lui, a révélé le quotidien britannique Metro. C’est pourquoi les enquêteurs ont soupçonné Alexander Kondratyuk d’avoir épousé sa cousine uniquement par intérêt.



En attestent les photos régulièrement publiées sur le compte Instagram qu'ils partagent, les deux tourtereaux paraissent épanouis et plus heureux que jamais...



Mais le principal intéressé a démenti, en affirmant que cet amour est sincère et qu’il a développé «une grande affection» pour sa cousine. La mariée quant à elle a assuré que le jeune homme était un bon mari, qui prend très bien soin d’elle. Pourtant, les voisins ont déclaré à la télévision locale que son époux ne lui rendait pas régulièrement visite : «ses neveux, ses sœurs et ses petits-enfants, oui. Mais son mari, jamais !».



La police ukrainienne a ouvert une enquête pour faire la lumière sur cette histoire. A noter qu'en Ukraine, le service militaire obligatoire ou volontaire doit être effectué par tous les hommes de 18 à 25 ans. Les conscrits sont appelés à l’âge de 18 ans, mais peuvent obtenir un report jusqu’à l’âge de 25 ans, pour raisons de famille, de santé, d’études ou d’activité professionnelle.