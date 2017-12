À 6 ans, il gagne 11 millions de dollars par an sur YouTube

Avec sa chaîne "Ryan ToysReview", Ryan a engrangé 8 milliards de vues en un an, rien qu'en se montrant en train de déballer des paquets remplis de jouets. Grâce à ces tests, l'enfant de 6 ans est entré dans le classement annuel de Forbes des comptes YouTube les plus rentables.



Avec 11 millions de dollars de revenus (environ 9,3 millions d'euros), Ryan est une vraie star sur internet. Son compte YouTube a réellement décollé en juillet 2015, avec la publication d'une vidéo où il ouvrait des œufs géants contenant des surprises, et notamment 100 jouets de la franchise "Cars" (800 millions de vues). Il publie et crée des revues de jouets. Il donne également son avis sur de la nourriture pour enfant, précise The Independent.



"Une vidéo chaque jour"

Malgré ce succès planétaire, les parents de Ryan se veulent rassurants. "Nous postons une vidéo chaque jour. Nous les enregistrons surtout le week-end, nous essayons de faire en sorte que cette activité ne vienne pas perturber le rythme scolaire de Ryan. C'est pourquoi nous tournons les vidéos le week-end et nous les publions quand il est à l'école", ajoute la maman.



Selon Forbes, DanTDM, un Britannique de 26 ans, est le youtubeur le mieux payé en 2017, avec 14 millions d'euros. Le classement démontre surtout l'explosion des revenus liés au site de vidéo en ligne.