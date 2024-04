À Bargny, la résistance s'organise : Pollution et chômage en ligne de mire Rédigé par leral.net le Mardi 23 Avril 2024 à 17:35 | | 0 commentaire(s)| Les résidents de Bargny sont de plus en plus déterminés à s'opposer à l'installation d'une deuxième cimenterie dans leur localité. Depuis des années, ils subissent une pollution atmosphérique sévère, attribuable aux industries polluantes comme la cimenterie Sococim Industrie, la centrale à charbon, entre autres. Ils ont désormais le soutien du député Guy Marius Sagna. Par ailleurs, la fermeture de plusieurs usines de fabrication et de vente de bois, aggrave la situation, entraînant un chômage massif parmi les charpentiers locaux. De nombreux jeunes professionnels ont dû partir à la recherche de meilleures opportunités ailleurs. De surcroît, l'utilisation croissante de pirogues en fibre de verre signe l'extinction de la filière de construction de pirogues en bois ainsi que des métiers qui s'y rattachent…



