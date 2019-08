A Kaolack, la Tabaski est célébrée dans la division

Comme pendant la Korité, la communauté musulmane de Kaolack a encore célébré la fête de l’Aid dans la division. Si la communauté Niassene de Médina Baye et de Léona, ainsi que celle mouride de Touba Ndorong prient ce lundi 12 août, certains ont procédé au sacrifice d’Abraham ce dimanche 11 août.





Ainsi, la communauté Ibadou Rahmane a prié au quartier Dialegne sous l’égide de l’imam Ibrahima Cissé. À Ngane Extension, l’imam Alioune Badara Ndao a dirige les siens. Et à Sagn Bambara, périphérie de Kaolack, Cheikh Mouhidine Samba Diallo a dirigé la prière des deux rakkas.



Le rappel du sens du sacrifice de Abraham, le culte du pardon et le retour vers les enseignements du prophète ont été au centre des sermons prononcés dans les différents lieux de prières.



senenews.com





