À Liverpool depuis 5 ans : L’excellent bilan chiffré de Sadio Mané

L’arrivée de Sadio Mané à Liverpool a été un tournant dans sa carrière. L’attaquant sénégalais, qui a inscrit 97 buts avec les Reds pour 36 passes décisives toutes compétitions confondues, a remporté les compétitions les plus prestigieuses comme la Ligue des champions, la Premier League, la Super Coupe d’Europe et la Coupe du monde des […] L’arrivée de Sadio Mané à Liverpool a été un tournant dans sa carrière. L’attaquant sénégalais, qui a inscrit 97 buts avec les Reds pour 36 passes décisives toutes compétitions confondues, a remporté les compétitions les plus prestigieuses comme la Ligue des champions, la Premier League, la Super Coupe d’Europe et la Coupe du monde des clubs. Il a aussi été bien nanti en termes de distinctions individuelles avec le Ballon d’Or africain, le Onze d’Or mondial et le trophée de meilleur buteur du championnat d’Angleterre. 97 buts, 36 passes décisives Le 1er juillet 2016, Sadio Mané s’engageait à Liverpool contre la somme de 40,7 millions d’euros (26,6 milliards FCfa). Après deux saisons réussies à Southampton où il avait inscrit 21 buts en Premier League, l’attaquant sénégalais donnait une nouvelle dimension à sa carrière. Il était le joueur africain le plus cher de l’histoire, avant que son record ne soit battu par Victor Osimhen (Nigéria, 53,3 milliards FCfa), Nicola Pépé (Côte d’Ivoire, 52,4 milliards FCfa), Riyad Mahrez (Algérie, 44,4 milliards FCfa), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon, 41,8 milliards FCfa), Naby Keita (Guinée, 39,3 milliards FCfa) et Hakim Zyech (Maroc, 30,8 milliards FCfa). Très attendu, l’enfant de Bambaly a tenu son rang. La preuve, sur les 5 saisons qu’il a passées chez les Reds, il a inscrit un total de 74 buts en championnat. Ces 74 buts, additionnés aux 21 buts marqués à Southampton, font que Sadio Mané a fait trembler les filets à 95 reprises en Premier League en 229 matches. Le Sénégalais est ainsi le 4ème meilleur buteur africain de l’histoire du championnat anglais de foot derrière l’Ivoirien Didier Drogba (104 buts), le Togolais Emmanuel Adebayor (97 buts) et l’Égyptien Mohamed Salah (97 buts). Les 74 buts de Sadio Mané en élite anglaise avec Liverpool ont été inscrits en 162 rencontres. Depuis son arrivée à Liverpool, Sadio Mané a aussi disputé 44 matches de la plus prestigieuse des compétitions européennes chez les clubs, la Ligue européenne des champions. Il en a profité pour inscrire 19 buts. Le «Lion» a aussi fait trembler les filets 2 fois en Super Coupe d’Europe et 2 fois en FA Cup. Depuis qu’il a mis les pieds à Liverpool, toutes compétitions confondues, Sadio Mané a inscrit 97 buts. L’international sénégalais ne se contente pas de marquer des buts, car il sait aussi distribuer des caviars. En 5 ans sous le maillot du mythique club, il a offert 36 passes décisives dont 27 en Premier League, 6 en Ligue européenne des champions, 2 en League Cup et 1 en Coupe du monde des clubs. Les 97 buts et 36 passes décisives de Sadio Mané avec Liverpool ont été réalisés en 218 rencontres. 4 Trophées : C1, Premier League, Super Coupe d’Europe, Mondial des clubs Quand il débarquait à Liverpool en 2016, Sadio Mané ne comptait dans son palmarès que la Bundesliga autrichienne et la Coupe d’Autriche remportées lors de la saison 2013-2014 avec Salzbourg. Dans une équipe ambitieuse comme Liverpool, le Sénégalais allait effectuer une moisson de trophées prestigieux. Le 1er juin 2019, contre Tottenham (2-0), il devenait le premier footballeur sénégalais à disputer et remporter la Coupe aux grandes oreilles. Une finale au cours de laquelle il aura été décisif en provoquant le penalty de l’ouverture du score de Mohamed Salah. Le 14 août 2019, contre Chelsea, l’attaquant des «Lions» a mis un nouveau trophée dans son escarcelle en remportant la Super Coupe d’Europe. Il avait réalisé le doublé face aux Blues avant que son équipe ne s’impose aux tirs au but (5-4). Après être monté sur le toit de l’Europe, quelques mois plus tard, Sadio Mané accédait au toit du monde. Le 21 décembre 2019, à Doha au Qatar, il décrochait la Coupe du monde des clubs en battant les Brésiliens de Flamengo (1-0). En l’espace de 6 mois, il s’offrait 3 trophées majeurs. Le joueur formé à Génération Foot ne comptait pas s’arrêter en si bon chemin. Le titre de champion d’Angleterre, après lequel Liverpool courait après depuis 30 ans, était le prochain objectif du «Lion». À l’occasion de la saison 2019-2020, Sadio Mané, qui a disputé 35 matches de championnat et inscrit la bagatelle de 18 buts, a été l’un des principaux héros du sacre de Liverpool. Golden Boot, Ballon d’Or africain, Onze d’Or mondial Élément clé de la formation coachée par Jurgen Klopp, Sadio Mané s’est distingué individuellement par des prestations de haute facture. Ce qui lui a valu plusieurs distinctions. Auteur de 22 buts en championnat d’Angleterre lors de la saison 2018-2019, il avait remporté le «Golden Boot» récompensant le meilleur buteur en compagnie de Mohamed Salah et Pierre-Emerick Aubameyang. L’ancien joueur de Metz a aussi remporté le Ballon d’Or africain 2019. Il devenait ainsi le premier Sénégalais à être auréolé d’une telle distinction après El Hadji Diouf en 2001 et 2002. Toujours après sa mémorable saison 2018-2019, Sadio Mané a conquis le Onze d’Or. Il a été plébiscité par 200 mille votants devant Lionel Messi et Kylian Mbappé. Ce qui faisait de lui le premier Africain à obtenir cette distinction après l’Ivoirien Didier Drogba en 2004. À l’issue d’une mémorable saison 2018-2019, Sadio Mané aurait pu monter plus haut en remportant le Ballon d’Or mondial et devenir ainsi le seul Africain à réaliser cet exploit après le Libérien Georges Wéah en 1995. Mais, la marche était trop haute puisqu’il a été devancé par Lionel Messi, Virgil Van Dijk et Cristiano Ronaldo. Julien Mbesse SÈNE



