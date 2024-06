A Touba : Le ministre de l'Industrie du commerce a annoncé plusieurs mesures importantes

Selon Serigne Gueye Diop, un fonds d'appui pour l'industrie et le commerce sera créé dès l'année prochaine par l'État. Huit zones agricoles, dont une à Touba, verront également le jour. De plus, toutes les entreprises nationales fermées, notamment les huiliers dans la ville sainte, seront réouvertes. Le ministre du commerce et l'industrie a donné ces assurances lors de l'inauguration du centre commercial LEKKU FII, construit par Khadim Kébé, fils de Ndiouga Kébé.