À l’approche du Ramadan : le marché alimentaire reste bien approvisionné

Samedi 1 Mars 2025

À l’approche du Ramadan, le marché alimentaire reste bien approvisionné avec des niveaux de prix maîtrisés et aucune rupture de stocks à signaler. Les produits stratégiques tels que le riz, l’huile, la farine boulangère et le sucre font l’objet d’une surveillance accrue afin de garantir une distribution sans faille. Alors que certains produits connaissent une légère fluctuation des prix, les stocks restent suffisants pour faire face à la demande. D’après le Ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Gueye DIOP, des mesures sont prises pour assurer une gestion optimale durant cette période de forte consommation.