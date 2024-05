A la découverte de la réhabilitation du stade Léopold Sédar Senghor: Témoignage du Directeur Youssoupha Sy Rédigé par leral.net le Mardi 21 Mai 2024 à 18:52 | | 0 commentaire(s)| Les travaux de réhabilitation du stade Léopold Sédar Senghor, entamés en août 2022, avancent à grands pas. Avec un budget de 20 milliards de francs CFA, ce chantier ambitieux vise à remettre le stade aux normes internationales. Youssoupha Sy, le directeur du stade, revient sur l’état d’avancement du chantier et la date prévue de livraison.



Un projet d'envergure Historique du Stade



Inauguré en 1985, le stade Léopold Sédar Senghor est une infrastructure sportive emblématique du Sénégal. Au fil des années, il a accueilli de nombreux événements sportifs nationaux et internationaux. Toutefois, le besoin de modernisation s’est fait sentir pour répondre aux exigences actuelles.



Objectifs de la réhabilitation



L’objectif principal de cette réhabilitation est de doter le Sénégal d’un stade répondant aux normes de la FIFA et de la CAF, permettant ainsi d’accueillir des compétitions internationales de haut niveau. Le projet inclut la rénovation des tribunes, l’amélioration des infrastructures sanitaires, la modernisation de la pelouse et des installations techniques.



L’état d’avancement du chantier: Les travaux réalisés jusqu'à présent



Depuis le début des travaux en août 2022, plusieurs étapes cruciales ont été franchies. Les structures des tribunes ont été renforcées, les systèmes d'éclairage et de sonorisation modernisés, et les vestiaires entièrement rénovés. La pelouse, pièce maîtresse du stade, est en cours de remplacement par une nouvelle surface de jeu conforme aux normes internationales.



Témoignage du Directeur Youssoupha Sy



Selon Youssoupha Sy, directeur du stade, les travaux avancent conformément au calendrier prévu. « Nous sommes dans les temps et nous avons déjà achevé environ 70% des travaux. Nous mettons tout en œuvre pour respecter les délais et offrir aux sportifs et aux supporters une infrastructure de qualité. »



Date de livraison et perspectives: Prévisions de livraison



La date de livraison du stade réhabilité est fixée pour décembre 2024. À cette date, le stade Léopold Sédar Senghor sera prêt à accueillir à nouveau des événements sportifs d'envergure internationale, renforçant ainsi la position du Sénégal sur la scène sportive mondiale.



Impact attendu



Cette réhabilitation aura un impact significatif non seulement sur le sport sénégalais, mais aussi sur le développement économique et touristique de la région. Un stade moderne et fonctionnel attirera des compétitions internationales, des concerts, et d'autres événements majeurs, générant ainsi des retombées économiques importantes.



En somme, la réhabilitation du stade Léopold Sédar Senghor est un projet ambitieux qui promet de transformer cette infrastructure en un joyau du sport africain. Grâce à un investissement conséquent et une gestion rigoureuse, le Sénégal se dote d’un stade à la hauteur de ses ambitions sportives et économiques.

Accueil Envoyer à un ami Partager