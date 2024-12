À la suite de sa prise de fonction, le nouveau président de l’Assemblée nationale, El Malick NDIAYE, a effectué une série de visites de courtoisie auprès de ses prédécesseurs. Rédigé par leral.net le Lundi 9 Décembre 2024 à 01:54 | | 0 commentaire(s)|

C’est ainsi qu’après la passation de services avec le président sortant Amadou Mame DIOP, El Malick NDIAYE s’est rendu chez les anciens présidents de l’Assemblée nationale Moustapha NIASSE, Mamadou SECK, Pape DIOP et Cheikh Abdou Khadre CISSOKHO. Ces rencontres, empreintes de cordialité et marquées par des échanges constructifs, ont offert au président El Malick NDIAYE […] C’est ainsi qu’après la passation de services avec le président sortant Amadou Mame DIOP, El Malick NDIAYE s’est rendu chez les anciens présidents de l’Assemblée nationale Moustapha NIASSE, Mamadou SECK, Pape DIOP et Cheikh Abdou Khadre CISSOKHO. Ces rencontres, empreintes de cordialité et marquées par des échanges constructifs, ont offert au président El Malick NDIAYE l’occasion de réaffirmer sa volonté de renforcer l’Assemblée nationale en la rendant plus inclusive et moderne, afin de mieux répondre aux attentes et préoccupations du peuple.

Elles ont également permis à ses prédécesseurs de lui partager des conseils avisés et de formuler des prières pour sa réussite à la tête de l’Hémicycle.



Source : Source : https://www.xalimasn.com/a-la-suite-de-sa-prise-de...

Accueil Envoyer à un ami Partager