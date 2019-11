À mes amis de Benno Book Yaakaar (Par Thierno Lo) J’ai écouté Macron, il est lucide et désemparé. L’influence de la Russie lui fait peur !!! J’y ai été pendant une semaine et ce n’ est pas la première fois car je me suis déjà rendu à Astana; cette fois ce fut Istanbul, Moscou puis Sotchi, dans le cadre du Sommet Russie-Afrique et, je le précise, sur fonds privés.



Partout le Sénégal suscite un vif intérêt. Nous avons un secteur privé qui dispose de références techniques et financières et qui ne demande qu’une seule chose : que l’État le prenne en compte, l’ encadre, le mette en exergue et lui accorde la place qu’il mérite. En effet, le secteur privé est le véritable cœur d’un développement endogène, créateur de richesse, pourvoyeur d’emplois, soucieux mieux que quiconque de l’intérêt national car s’appuyant sur ses potentialités naturelles et ses ressources humaines.





Par bonheur, en me recevant, en marge de ce Sommet avec mes partenaires, le Président a fait montre, une fois encore de son adhésion totale à cette préoccupation de promouvoir toutes ressources humaines sénégalaises dès lors qu’elles remplissent les conditions, c’est du reste, une des raisons pour lesquelles, nous, de la COALITION ADIANA, avions décidé d’accompagner le Président Macky SALL depuis 2014 et avions pris une part active à sa réélection en Février 2019. Plus que jamais, nous sommes convaincus qu’après ce Sommet historique de Sotchi, un nouveau monde géopolitique se dessine, tout le monde se prépare face à cette nouvelle donne, et aux opportunités qu’elle engendre.





Nous Sénégalais, nous ne pouvons pas être en reste, l’urgence du développement nous impose de nous départir de questions inopportunes, des parlottes et débats stériles qui nous font perdre du temps. Au contraire, nous devons nous concentrer sur les questions de développement économique, car le temps de la mise en œuvre des projets pertinents du PSE 2 est venu. Dans quelques jours, va se tenir le 7 novembre 2019 à Accra «The Presidential dialogue » un Sommet où, Les Influenceurs africains pour le Développement vont se prononcer sur les fonds nécessaires au développement du continent ; il s’agira d’une véritable plateforme de partenariat hardi dont l'objectif est d'appuyer le développement équitable, inclusif et durable de tous les africains à travers une puissante coalition des Influenceurs africains du continent et de la diaspora en vue de maîtriser les énergies intellectuelles et managériales de l'Afrique.





Le président Macky sall y sera avec tous ses collègues qui mettront à contribution leurs personnes ressources notamment les acteurs du développement de leur secteur privé en particulier et de leur société civile. Il eût été souhaitable que les compétences nationales sénégalaises soient également associées. Or, il me semble que la presse qui devrait attirer l’attention sur l’importance de telles rencontres ne joue pas son rôle, occupée qu’elle est à se focaliser sur des faits divers et surtout sur de faux débats, de politiques politiciennes tel que le 3éme mandat. Nous ne tomberons pas dans ce piège dont l’ objet est de nous divertir et de nous retarder dans notre détermination à avancer.





Notre devoir d’allié loyal est d’accompagner le Président Macky SALL dans l’atteinte de ses objectifs, dans l’intérêt supérieur de la Nation en jouant, à ses côtés, un rôle actif dans la mise en œuvre de son programme. Il est difficilement compréhensible que le Sénégal qui regorge de ressources humaines ne soit pas représenté au niveau des Influenceurs africains à cette importante rencontre.



Thierno LÔ, ancien Ministre,

PCA de SN TER sa Pdt Coalition Adiana

