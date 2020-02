A peine arrivé à Nice: Moussa Wagué anime déjà le prochain mercato

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Février 2020 à 18:53 | | 0 commentaire(s)|

A peine arrivé à Nice sous forme de prêt avec option d'achat, non obligatoire de 10 millions d'euros ( 6,5 milliards FCFA), le Sénégalais Moussa Wagué anime déjà le prochain mercato. Présenté officiellement à la presse lundi, le latéral a expliqué les raisons qui l’ont poussé à poser ses valises sur la Côte d’Azur plutôt qu’ailleurs.



« Je suis très content d’être ici. Le transfert s’est très bien passé, Julien (Fournier, directeur exécutif de l’OGC Nice, ndlr) m’a exposé le projet du club, ça m’a beaucoup plu. J’ai également discuté avec le coach. Il y avait d’autres clubs sur les rangs, mais j’ai choisi Nice parce que le style de jeu me plaît beaucoup. C’est un club historique et ambitieux. J’ai vraiment envie de grandir avec cette jeune équipe, au-delà de cette fin de saison. J’ai fait le bon choix en venant ici. Je veux continuer à grandir avec ce club, avoir beaucoup de temps de jeu, c’est important pour un jeune joueur », a confié Moussa Wagué, dans des propos relayés par Nice-Matin.



Et selon les tabloids anglais, West Hamm suit de près l'évolution du jeune défenseur sénégalais.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos